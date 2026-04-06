Aragua FC rescató el empate ante el Dynamo Puerto

Tras un choque de estrategias Vikingos y Búfalos igualaron en la jornada 6 de la Liga Futve 2.

CIUDAD MCY.- En una de las jornadas más desafiantes en lo que va de torneo, el Aragua FC recibió al líder de la Liga Futve 2, el Dynamo Puerto en el Estadio Olímpico Hermanos Ghersi Páez. Los Aurirrojos, llegaban con buen ritmo tras vencer en su visita a Puerto Ordaz a Mineros de Guayana.

Mientras tanto, los Búfalos afrontaban este duelo tras una victoria ajustada ante el Deportivo Miranda. En un partido en el que los locales mostraron su ambición por llevarse los 3 puntos, la defensiva de los líderes de la Futve 2 se hizo fuerte aprovechando las contras que armaban.

El primer gol llegaría al minuto 11 con una jugada que inició con un saque de banda para iniciar un contragolpe que culminaría con el gol del mediocampista Francisco Rivas, quien colocaría el 1-0 tempranero en el marcador adelantando al conjunto de Puerto La Cruz.

El 11 aragüeño fue a poner las tablas creando oportunidades, que si bien no tuvieron éxito, fueron persistentes durante el primer tiempo hasta anotando un tanto que sería anulado por fuera de juego.

Para los Vikingos, el empate llegaría al minuto 51 tras aprovechar un centro al arco el defensor Romeo Di Modugno empujaría el balón al arco y tras dar en el poste para rebotar en el arquero entro para nivelar el marcador.

El equipo de la Ciudad Jardín aprovechó el recurso del balón parado durante todo el cotejo haciéndolo su mayor arma y una las claves de este empate ante los Búfalos.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS:CORTESIA