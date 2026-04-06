Vinotinto sub 17 debuta ante Bolivia en el Sudamericano de Paraguay

CIUDAD MCY.- La Vinotinto llega a Paraguay con la misión de ratificar su crecimiento en categorías formativas. Por su parte, la selección boliviana buscará recuperarse tras caer 5-0 ante Brasil en su debut.

Históricamente, en los últimos tres enfrentamientos en esta categoría, la Vinotinto ha mantenido un dominio absoluto sobre Bolivia, logrando victorias importantes, 2-0 en 2023 y 2-0 en 2025.

El equipo venezolano destaca por ser un grupo con un rodaje importante en el fútbol profesional local y algunas piezas interesantes formadas en el exterior. Todos bajo la dirección técnica del experimentado Jhonny Ferreira; el equipo ha mantenido una columna vertebral sólida.

El mediocampo es, quizás, la zona con mayor dinamismo de esta Vinotinto. Jugadores como Piero García y José Gamboa del Caracas y Román Losada del Vélez de Argentina son los encargados de darle fluidez al juego y conectar con la delantera.

Rumbo al Mundial de Qatar

El formato del torneo ofrece nuevas oportunidades de clasificación. Los dos mejores de cada zona avanzan a semifinales y aseguran su cupo al Mundial de forma directa. Los equipos que terminen en tercer y cuarto lugar jugarán un play-off por los puestos restantes.

Este certamen otorga un total de siete cupos directos para la Copa del Mundo de noviembre en Qatar. Venezuela intentará aprovechar este primer duelo directo para encaminar su pase a la siguiente ronda. La victoria ante «La Verde» es fundamental para mantener vivas las esperanzas mundialistas.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA