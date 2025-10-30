Aragua Gas atendió a más de 5 mil familias en 9 municipios de la región

En un gran despliegue de Aragua Gas los aragüeños lograron obtener el servicio a un precio accesible y desde la comodidad de sus hogares

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de garantizar los servicios públicos al pueblo aragüeño, la empresa Aragua Gas realizó un exitoso mega despliegue en el que distribuyó cilindros de gas licuado de petróleo (GLP), a más de 5 mil familias de 9 municipios de la entidad.

La jornada especial, enmarcada al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), en su 2T Ciudades Humanas para el Buen Vivir, orientada por el presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez logró que los ciudadanos tuvieran acceso al Gas Licuado de Petróleo.

En el marco de esta actividad fueron atendidas las familias de los circuitos comunales Aristóbulo Istúriz, Delcy Rodríguez y Cobalongo de Santiago Mariño, la comuna de Artesanal Victorioso de Mario Briceño Iragorry y la comuna Agroecológica Valles de Tucutunemo del municipio Zamora.

Asimismo, el equipo de Aragua Gas se movilizó por diversas comunidades de los municipios Sucre, Santos Michelena, Francisco Linares Alcántara, José Félix Ribas, San Casimiro y Bolívar en el que logró distribuir los cilindros de GLP a un total de 5 mil 200 familias aragüeñas, asegurando así un servicio esencial para el bienestar de sus hogares.

En este gran despliegue de Aragua Gas los aragüeños mostraron su agradecimiento para recibir el servicio a un precio accesible y en la comodidad de sus hogares.

De esta manera, el Gobierno Bolivariano en perfecta articulación con Aragua Gas reitera su compromiso de continuar implementando estrategias que fortalezcan el sistema de distribución y garanticen el acceso oportuno al gas doméstico para todos los aragüeños.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTO CORTESÍA CIUDAD MCY