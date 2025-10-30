Jornada de concientización vial se desarrolla con éxito en Linares Alcántara

CIUDAD MCY.- En el marco de las directrices establecidas por el alcalde Víctor Bravo y como pilar fundamental de la tercera transformación, los organismos de seguridad del municipio Francisco Linares Alcántara ejecutaron con éxito una jornada de concientización vial dirigida específicamente a conductores de motocicletas.

La actividad, llevada a cabo este miércoles en la concurrida intersección de la avenida Generalísimo Francisco de Miranda con Alfaragua, tuvo como objetivo principal educar y sensibilizar a los motociclistas sobre las normas de tránsito y las prácticas de conducción segura.

El comisario Luis Ramón Céspedes, director de Seguridad Ciudadana, destacó la importancia de estas iniciativas. “Estas charlas buscan concienciar sobre protección vial para salvar vidas. Durante la jornada, se ofrecieron charlas educativas centradas en temas cruciales para la integridad de los conductores”, afirmó.

Entre los puntos clave abordados por los funcionarios se encuentran: Uso correcto del casco de protección, respeto a los límites de velocidad establecidos, mantenimiento adecuado y preventivo de los vehículos, mantenimiento de una distancia de frenado segura.

A lo largo del operativo, los agentes interactuaron de manera directa y cercana con los motorizados, atendiendo sus inquietudes y reforzando, a través del diálogo, la importancia de adoptar estas medidas de seguridad para prevenir accidentes de tránsito y proteger la vida.

Las autoridades municipales reiteraron que “la seguridad vial es una responsabilidad de todos”, subrayando así el compromiso institucional con la protección de la vida y el bienestar integral de los ciudadanos. Esta jornada representa un esfuerzo continuo de la alcaldía para construir un municipio más seguro y con una mejor convivencia vial.

