Gobierno Bolivariano fortalece red hospitalaria de Aragua con dotación de insumos médicos

***La entrega incluye medicamentos, material médico-quirúrgico y tratamientos especializados que permitirán reforzar la atención en hospitales y centros asistenciales ubicados en diversos municipios de la entidad

CIUDAD MCY.-Como parte de las acciones estratégicas para optimizar la atención médica en el estado, arribó a las instalaciones de Corposalud Aragua una importante dotación de insumos y medicamentos, que serán distribuidos en 15 hospitales y centros asistenciales de los diversos municipios de la entidad.

Desde la sede del ente, la autoridad única de Salud en Aragua, Yosmary Lombano, expresó su agradecimiento al presidente Nicolás Maduro, a la ministra para la Salud, Magaly Gutiérrez, y a la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, por el respaldo continuo al sistema público de salud.

“Gracias a sus esfuerzos, en el marco del Plan de los 100 días de Gobierno hoy estamos dando respuesta a la población con la distribución de este cargamento que llegará a hospitales como el Hospital Central de Maracay, el Seguro San José, también puedo destacar el Cardiológico y otros hospitales del sur como Camatagua y San Sebastián”, precisó Lombano.

Indicó que los insumos incluyen materiales médico-quirúrgicos, tratamientos para diversas patologías, medicamentos para hospitalización, así como fármacos destinados a garantizar atención inmediata en las áreas de emergencia.

“Estamos en capacidad de cubrir todos los planes quirúrgicos y brindar respuestas efectivas en especialidades como traumatología, neurocirugía y nefrología”, afirmó la titular de salud en la región.

Finalmente, destacó que esta acción se enmarca dentro de la 2T del Plan de las 7 Transformaciones, planteado por el Ejecutivo Nacional, en la cual se prioriza la optimización de los servicios en el sistema de salud.

De esta manera, el Gobierno Bolivariano de Aragua continúa avanzando en el fortalecimiento de su red hospitalaria, reafirmando su compromiso de garantizar la salud como un derecho fundamental de sus habitantes.

REINYMAR TOVAR | FOTOS CIUDAD MCY