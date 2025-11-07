Ciudad MCY

Aragua Gas favoreció a más de 3 mil familias en Tovar

PorMilexis Pino

Nov 7, 2025

Los ciudadanos pudieron adquirir el servicio desde sus zonas de manera rápida y efectiva gracias al Gobierno Bolivariano, el Plan de las 7T y el Plan de la Aragüeñidad, fortaleciendo el buen vivir y la calidad de vida

CUIDAD MCY.-En un esfuerzo por continuar consolidando  la 2da Transformación, enfocada en la creación de «Ciudades humanas para el Buen Vivir y el desarrollo de los Servicios Públicos», la empresa estadal Aragua Gas continúa garantizando el servicio de gas doméstico en todo el territorio aragüeño.

En esta ocasión, se realizó una jornada especial con la modalidad de «Planta Móvil» en el municipio Tovar, logrando atender a más de 3.000 familias de 17 comunidades de manera rápida y eficiente.

El operativo estuvo encabezado por la presidenta de la empresa estadal, Andrea Peralta, y el alcalde de la jurisdicción, Maximiliano Suárez, siguiendo las orientaciones de la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez.

Gracias a esta modalidad, los ciudadanos pudieron adquirir el importante servicio directamente desde sus zonas, respondiendo de forma efectiva a sus necesidades y garantizando comodidad y bienestar en los hogares tovareños.

Entre las comunidades favorecidas en este despliegue se encuentran: Capilla Arriba, Monte Oscuro, Mesa de Paya, Cumbote, Anauco, Tejerías, Luciano Mutach, Pomarrosos, Paraulata, Peñón de Gabante, La Ciénaga, San José, Capilla Abajo, Las Margaritas, La Mora, Capachal Vía Peonías y Peonía Centro recibieron este importante servicio que garantiza comodidad y bienestar en los hogares tovareños

Con acciones como esta, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso de fortalecer el sistema de distribución y garantizar el acceso oportuno al gas doméstico, en el marco de políticas sociales que orientan los esfuerzos hacia un modelo de desarrollo integral con justicia social.

