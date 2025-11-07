Reinaugurado consultorio popular en Campo Alegre con nueva Sala de Ecografía

CUIDAD MCY.-Siguiendo las orientaciones del Presidente Nicolás Maduro, de la Gobernadora Joana Sánchez y del Alcalde de Girardot, Rafael Morales de fortalecer la red comunal en el estado Aragua, se reinauguró el Consultorio Popular Tipo l (CPT II) en la comunidad de Campo Alegre, parroquia José Casanova Godoy, en el municipio Girardot.

En la actividad estuvo presente la Autoridad Única de Salud del estado Aragua Yosmary Lombano, acompañada de la Coordinadora Regional de la Fundación Misión Barrio Adentro, Velly Martínez y del presidente del Concejo Municipal, Ángel Márquez; quienes celebraron la reapertura de este espacio, con una nueva Sala de Ecografía.

Lombano reiteró su compromiso de garantizar atención integral oportuna y gratuita al pueblo aragüeño, desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud, liderado por la Dra. Magaly Gutiérrez Viña.

«Gracias a las Comunas podemos entregar estos espacios, dignos de las comunas, hechos para el pueblo”, destacó la Autoridad Única de Salud.

Informó que una población aproximada de 2 mil 500 familias de la comunidad se podrán beneficiar con atención primaria, como lo es vacunación, consulta de medicina general e interna y el nuevo ecógrafo permitirá optimizar los diagnósticos y fortalecerá la atención de los pacientes.

Detalló que en el consultorio se realizaron trabajos de recuperación de iluminación, impermeabilización, a través de la Comuna Madre de Libertadores, Campo Bolívar y Chávez.

PRENSA CORPOSALUD | FOTOS: CORTESÍA