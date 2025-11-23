Aragua participó activamente en IV Consulta Popular Nacional

La Vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez acompañada del pueblo aragüeño, participó activamente en el ejercicio democrático en el que se seleccionaron los proyectos que buscan atender las necesidades prioritarias de las comunidades

CIUDAD MCY.- En un ambiente de paz y profunda unión, los vecinos y vecinas de los 191 circuitos comunales del estado Aragua se congregaron este domingo en los centros electorales de la entidad para ejercer su derecho al voto en la cuarta Consulta Popular Nacional 2025.

Desde tempranas horas de la mañana, la jornada electoral se desarrolló con total normalidad, reflejando el compromiso del Poder Popular aragüeño con la democracia participativa y protagónica.

En esta jornada democrática, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, participó activamente en este proceso en el que ejerció su voto en la Comuna Los Megotos del municipio Santiago Mariño, específicamente en el Liceo Samán de Güere, donde seleccionó los proyectos que buscan atender directamente las necesidades prioritarias de la mencionada comunidad.

Durante la actividad, la jefa del Ejecutivo regional destacó la importancia de la jornada, señalando que la participación ciudadana es el motor del cambio.

«Hoy 23 de noviembre es una demostración más de democracia participativa y protagónica, porque aquí en Aragua el pueblo desde tempranas horas se dirigió a su centro electoral en el que votó por los proyectos, de los cuales los ganadores serán materializados y generarán bienestar a los habitantes de las comunidades, además en esta jornada también estamos celebrando el cumpleaños de nuestro comandante Nicolás Maduro».

Asimismo, la Gobernadora manifestó que ejerció su derecho al voto sin interrupciones en esta consulta popular.

«Aquí estamos contentos y en paz votando por los proyectos de nuestra comuna Samán de Güere, unos proyectos que el mismo Poder Popular ha escogido a raíz de las necesidades que se desean atender para mejorar nuestras comunidades».

La cuarta Consulta Popular Nacional 2025 se desarrolló con total éxito en el estado Aragua en el que los aragüeños y aragüeñas mayores de 15 años demostraron su compromiso para fortalecer el ejercicio del autogobierno comunal, permitiendo que sean las bases quienes decidan la dirección de la inversión social en sus territorios.

PRENSA GBA | FOTOS GBA