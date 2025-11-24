Juventud de Ocumare de la Costa lideró participación en la 4ta Consulta Popular

CUIDAD MCY.-Con un entusiasmo contagioso y un firme compromiso con el futuro de su municipio, el pueblo de Ocumare de la Costa de Oro se ha destacado en esta 4ta Consulta Popular Nacional, respondiendo masivamente al llamado del Presidente de la República, Nicolás Maduro, para construir desde la base la democracia popular y el Estado Comunal.

Desde tempranas horas, los centros de votación habilitados en los Circuitos Comunales del municipio fueron testigos de una afluencia significativa de ciudadanos, donde el segmento juvenil demostró, con su participación consciente y revolucionaria, que son los principales protagonistas en la toma de decisiones para la transformación de sus comunidades. Su voto es la fuerza que impulsa el Plan de la Patria 2025 y las Siete Transformaciones (7T), priorizando la justicia social desde el poder popular.

Esta consulta representa el camino para la Gran Victoria de la democracia del Gobierno Popular y de la Paz, otorgando a los vecinos y vecinas el poder directo para priorizar qué obras, servicios o iniciativas recibirán financiamiento y se ejecutarán en Ocumare de la Costa de Oro. Los jóvenes, en particular, han entendido que su voto es vital para fortalecer la democracia desde la base y asegurar que las soluciones nazcan de las necesidades reales de cada sector.

La ejemplar participación del pueblo, refleja un profundo sentido de pertenencia y un anhelo colectivo por seguir avanzando en la construcción de un municipio próspero. Cada voto depositado marca el rumbo para el 2026, demostrando que la unidad y la participación son la clave para el desarrollo comunal.

PRENSA OCUMARE | FOTOS: CORTESÍA