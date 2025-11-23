Aragua reafirmó su vocación democrática con alta participación en la fiesta electoral

Para esta fiesta electoral, en la entidad aragüeña se habilitaron 354 centros de votación y 396 mesas electorales, donde se sometieron a elección popular un total de mil 334 proyectos

CIUDAD MCY.- Con una contundente demostración de civismo, alegría y una firme convicción en la construcción del Estado Comunal, el pueblo aragüeño se desplegó en los 18 municipios de la entidad para participar activamente en la IV Consulta Popular Nacional 2025.

Desde tempranas horas de la mañana, habitantes de las 191 comunas y circuitos comunales acudieron de manera pacífica a sus territorios para ejercer su derecho al voto.

El objetivo central de la jornada fue la elección de proyectos estratégicos diseñados para fortalecer el desarrollo y bienestar directo de sus comunidades.

Esta jornada, impulsada por el presidente Nicolás Maduro y respaldada en la región por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano de otorgar un rol protagónico a las bases en la toma de decisiones desde sus territorios.

PROCESO RÁPIDO SENCILLO Y SEGURO

Para esta fiesta electoral, en la entidad aragüeña se habilitaron 354 centros de votación y 396 mesas electorales, donde se sometieron a elección popular un total de mil 334 proyectos.

Estas propuestas están enmarcadas en las Siete Transformaciones del Plan de la Patria y alineadas con el Plan de la Aragüeñidad, garantizando un impacto positivo y coherente en cada territorio.

El proceso se caracterizó por ser rápido, sencillo y seguro, los electores transitaron fluidamente por la herradura electoral, contando con el resguardo de la Milicia Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes velaron por la armonía de los centros y la seguridad de los resultados.

Entre las propuestas sometidas a votación destacaron iniciativas de producción avícola, rehabilitación de infraestructuras educativas y de salud, optimización de sistemas de aguas servidas y construcción de pozos profundos, obras vitales para el crecimiento social.

ARAGUA SE EMPODERA CON LA CONSULTA POPULAR

Los ciudadanos expresaron su satisfacción por participar, por cuarta vez en el año, en un mecanismo de democracia participativa que les permite solucionar sus necesidades de forma directa.

Sujei Hurtado, vocera de la Comuna “Hijos e Hijas de la Patria”, ubicada en el municipio Libertador, subrayó la relevancia política del evento. “Estos procesos son demasiado importantes para nosotros como pueblo, porque a través de ellos, como Poder Popular, nos empoderamos y tenemos la voz protagónica para transformar nuestras comunas”, aseveró la ciudadana.

La juventud también asumió su liderazgo. Luis Pérez, joven comunero del municipio Santiago Mariño, enfatizó: “emocionado como joven, me siento satisfecho por participar en esta consulta. A través de ella se demuestra que nosotros también tenemos nuestro derecho de elegir y materializar sueños que tenemos plasmados en nuestra comunidad”.

Finalmente, esta jornada electoral fue todo un éxito en las 191 comunas y circuitos comunales de la entidad, demostrando una vez la participación del estado Aragua en los procesos orientados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que consolidan al país en una nación democrática y que escucha al pueblo.

