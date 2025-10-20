Aragua participó en la canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles en Roma

­Autoridades civiles, religiosas y representantes del pueblo venezolano se congregaron para rendir homenaje a dos figuras emblemáticas de la espiritualidad nacional

CIUDAD MCY.- En un acto cargado de fe, devoción y esperanza, la delegación del estado Aragua, en representación del Gobierno Bolivariano de Aragua, participó en la solemne ceremonia de canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, celebrada en la Plaza San Pedro del Vaticano, Roma.

La emotiva jornada reunió a miles de fieles provenientes de distintas partes del mundo, entre ellos una nutrida representación venezolana que se hizo sentir con fervor y orgullo. Autoridades civiles, religiosas y representantes del pueblo venezolano se congregaron para rendir homenaje a dos figuras emblemáticas de la espiritualidad nacional.

VOCES DE FE DESDE ARAGUA

La presidenta del Consejo Legislativo del estado Aragua, Katiana Hernández, expresó, “La canonización de nuestro Dr. José Gregorio Hernández y nuestra madre Carmen Rendiles nos llena de fe. Pedimos por la paz y la salud del pueblo venezolano”.

Por su parte, Texalia Vaquero, representante de la Comisión de Asuntos Religiosos del estado Aragua del Partido Socialista Unido de Venezuela, destacó “Lo que han dado José Gregorio y la madre Rendiles a nuestro pueblo es una esperanza más para decir que Venezuela quiere paz. Somos mujeres y hombres de fe, de convicción, como una madre, una maestra como era nuestra Carmen Rendiles y un médico como era José Gregorio. Somos un territorio de paz.”

UNA CEREMONIA INOLVIDABLE

El padre Jesús Díaz calificó la ceremonia como extraordinaria, resaltando la presencia de obispos, sacerdotes, autoridades civiles, el presidente de Italia y delegaciones de los santos proclamados.

“Fue una ceremonia emotiva, especialmente cuando llevaron las reliquias de nuestros santos y sonaron las campanas al proclamarse a San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles.” mencionó Díaz

Asimismo, el Padre José Luis González compartió su sentir “Durante esta ceremonia, el pueblo venezolano sintió una invasión de bendiciones. Somos una tierra de santos.”

La canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles representa un hito espiritual para Venezuela, reafirmando el carácter devoto del pueblo y su esperanza en tiempos de dificultad. La participación de Aragua en este evento histórico refleja el compromiso del estado con los valores de fe, paz y unidad.

