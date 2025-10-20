Ciudad MCY

Realizado encuentro que fortalecerá el turismo en Aragua

Beatriz Guilarte

Oct 20, 2025

En la actividad las autoridades plantearon propuestas y estrategias que resaltaran las bondades de las costas, montañas y sitios emblemáticos de la entidad

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de consolidar un modelo turístico que resalte la riqueza cultural de la región, la secretaria sectorial del Poder Popular para el Turismo del estado Aragua, Vicmar Olmos, sostuvo un encuentro con los directores de turismo de los 18 municipios de la entidad.

La jornada se centró en el intercambio de ideas y planificación de acciones conjuntas para fortalecer el desarrollo del sector.

Durante la reunión, Olmos destaco la importancia de trabajar de manera coordinada para construir ofertas turísticas que refleje la esencia de cada rincón de Aragua.

Además se abordaron temas clave como la promoción de rutas turísticas temáticas y el impulso de emprendimientos locales que pongan en valor el patrimonio cultural y natural del estado.

Este encuentro reafirma el compromiso del Gobierno regional em posicionar a estado como un destino auténtico y diverso, en el que el turismo no solo genere crecimiento económico, sino que también fortalezca el sentido de pertenencia y preserva la herencia cultural para las futuras generaciones.

IRENE RODRÍGUEZ| FOTOS CORTESÍA

Beatriz Guilarte

