Plaza Italia brillará como una tacita de Plata en Ribas

CIUDAD MCY.- En aras de avanzar en el fortalecimiento de las ciudades más humanas, enmarcado en la segunda transformación, el Alcalde del municipio José Félix Ribas, Juan Carlos Sánchez, de la mano de la Secretaría de Derecho a La Ciudad, iniciaron los trabajos de recuperación y embellecimiento de La Plaza Italia, ubicada en la calle Negra Matea de La Victoria.

El ingeniero Gerson Quiroz, director de Obras Pública de la Alcaldía de Ribas, expresó “nos encontramos haciendo la rehabilitación y remodelación de la Plaza Italia, que tiene como objetivo principal la adecuación de las área verde, así como espacio gubernamentales y obras civil, cambio estructurales a nivel ornato y paisajismo dentro de este importante espacio público».

Quiroz, explicó que dicho trabajo de remodelación se realizan gracias al apoyo de la Gobernadora Joana Sánchez y el Alcalde Juan Carlos Sánchez, y a la Secretaría de Derecho A la Ciudad, donde se ha venido recuperando espacio emblemático e histórico de la Ciudad de La Juventud.

PRENSA RIBAS | FOTOS: CORTESÍA