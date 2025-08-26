Aragua progresa en la transformación vial con despliegue integral de mantenimiento

***Con más de 500 trabajadores, la jornada se afianza en la rehabilitación y embellecimiento de corredores viales estratégicos de la entidad

CIUDAD MCY.- En el marco de las políticas de transformación y buen vivir que impulsa el presidente Nicolás Maduro, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, anunció el despliegue del Plan Integral de Abordaje en la avenida Casanova Godoy, con la participación de más de 500 trabajadores de los entes regionales y municipales.

La mandataria regional destacó el acompañamiento de los alcaldes de Girardot, Rafael Morales, y de Santiago Mariño, Carlos Guzmán, así como el secretario de Optimización de los Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez y el presidente de la empresa estadal Vías de Aragua, Gerardo Rozo.

Este plan, que forma parte de la Segunda Transformación del Plan de las 7 Transformación y el Plan de la Aragüeñidad, contempla la atención integral de cinco kilómetros de corredor vial, desmalezamiento y restauración de luminarias, que favorecerán a transeúntes, residentes y visitantes de la capital aragüeña.

“Estamos dando inicio a un plan que va más allá del simple mantenimiento de las vías; se trata de una intervención integral orientada al embellecimiento y recuperación de espacios estratégicos para garantizar ciudades humanas y un buen vivir para nuestro pueblo”, destacó Sánchez.

Entre las labores anunciadas se encuentran:

Intervención en el Obelisco de Maracay: se realizan trabajos de restauración de la estructura, recuperación del sistema de iluminación ornamental y limpieza profunda de las áreas verdes y caminerías .

Mantenimiento de las fuentes de la avenida Bolívar: incluye la reparación de sistemas hidráulicos y eléctricos, sustitución de luminarias y rehabilitación del paisajismo para revitalizar este ícono urbano de la capital aragüeña.

Abordaje integral del corredor Intercomunal Turmero – Maracay: comprende el bacheo, colocación de asfalto, ornato e iluminación pública.

Mejoras en la avenida Constitución: se ejecuta el saneamiento, limpieza de islas centrales y rehabilitación del alumbrado.

Embellecimiento de la avenida Aragua: contempla la aplicación de pintura en brocales, demarcación de pasos peatonales, rehabilitación de áreas verdes y sustitución de luminarias para reforzar la seguridad vial.

Al respecto, la Gobernadora resaltó que este despliegue coincide con el día 82 de su gestión, esfuerzo posible gracias a los recursos aprobados por el presidente Nicolás Maduro.

Asimismo, informó que de manera paralela se ejecutan planes integrales en distintas localidades, resaltando los trabajos que se desarrollan en Ocumare de la Costa de Oro y los próximos trabajos proyectados para Choroní.

“Nuestro compromiso es avanzar en la optimización de los servicios públicos y en la transformación de los espacios urbanos, siempre de la mano del Poder Popular y con el respaldo del Gobierno Bolivariano. Continuaremos informando sobre cada avance en la consolidación de una Aragua para el buen vivir”, subrayó la mandataria regional.

Con este despliegue, el Gobierno Bolivariano de Aragua reafirma su compromiso con la modernización urbana, el fortalecimiento de los servicios públicos y el embellecimiento de espacios para la convivencia ciudadana, en concordancia con los lineamientos del Plan de la Aragüeñidad.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

FOTOS | GBA