Procuraduría de Aragua brinda asesoría legal para fortalecer la gestión pública

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan de la Aragüeñidad, impulsado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, la Procuraduría General del Estado Bolivariano de Aragua ha realizado una serie visitas a distintas instituciones del estado con el fin de brindar asistencia legal y fortalecer la gestión pública.

Con motivo de estas visitas y encuentros institucionales, los representantes de la procuraduría de la entidad visitaron las instalaciones de Protección Civil, Construaragua y Ciudad Maracay a fin de brindar orientación a los trabajadores de estos organismos dependientes del Gobierno Bolivariano de Aragua.

El objetivo de esta jornada fue ofrecer asesoría legal especializada, con el fin de consolidar los procesos administrativos y aplicar medidas correctivas necesarias para fortalecer la gestión pública en estas instituciones.

Estas acciones están alineadas con los objetivos estratégicos del Plan de la Aragüeñidad, que busca optimizar el funcionamiento de los entes gubernamentales para servir de manera más eficiente a la ciudadanía.

La visita es parte de un esfuerzo continuo para asegurar que la administración pública aragüeña opere con la máxima transparencia y efectividad.

MARÍA JOSÉ PARRA | CIUDAD MCY

FOTOS | PRENSA GBA