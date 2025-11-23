Eje Central de Aragua demostró su compromiso comunal

Los ciudadanos de las jurisdicciones José Ángel Lamas, Sucre y Libertador salieron activamente a votar, ofreciendo un contundente respaldo a la democracia participativa de Venezuela

CIUDAD MCY.- La población del estado Aragua acudió de forma organizada y pacífica a la cuarta Consulta Popular Nacional 2025, atendiendo el llamado del Gobierno Bolivariano para expresar su opinión sobre diversos proyectos comunitarios.

Con civismo, los residentes de los municipios José Ángel Lamas, Sucre y Libertador acudieron a sus centros electorales para ejercer su derecho al sufragio y dar su opinión, registrando una participación fluida y un proceso caracterizado por su rapidez, sencillez y total normalidad.

En el Eje Central se reafirmó la fortaleza del sistema electoral venezolano y el respaldo ciudadano a la democracia participativa, mediante la selección de iniciativas vinculadas al Plan de las 7 Transformaciones (7T), el Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad.

LIBERTADOR: ALTA PARTICIPACIÓN Y 77 PROYECTOS EN CONSULTA

En Libertador, la jornada inició desde tempranas horas con una amplia movilización de residentes hacia los centros de votación. La consulta se desarrolló en 25 centros electorales, distribuidos en 11 comunas, donde los ciudadanos eligieron entre 77 proyectos comunitarios.

Las iniciativas priorizadas abarcaron mejoras en la infraestructura vial, optimización del servicio de gas comunal y la recuperación de espacios deportivos y educativos, reflejando el interés de las comunidades por avanzar en soluciones colectivas.

LAMAS: PROYECTOS PARA EL DESARROLLO PÚBLICO

Los santacrucenses participaron activamente en la jornada, con siete centros electorales habilitados y 21 proyectos sometidos a consulta, todos orientados a fortalecer las políticas públicas promovidas a nivel nacional.

El proceso se ejecutó con rapidez y fluidez, acompañado por organismos de seguridad que garantizaron el orden, la veracidad y la transparencia.

Los votantes realizaron el recorrido de la herradura electoral para seleccionar las propuestas destinadas a atender necesidades locales.

SUCRE: OCHO COMUNAS MOVILIZADAS Y 56 PROYECTOS PROPUESTOS

En el municipio Sucre la consulta se llevó a cabo en 10 centros electorales, correspondientes a ocho comunas que postularon 56 proyectos orientados al fortalecimiento comunitario y la planificación territorial.

El proceso se desarrolló en completa normalidad, con apoyo constante de los cuerpos de seguridad para resguardar la jornada. Las iniciativas presentadas están alineadas con el Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad, garantizando coherencia con las prioridades regionales y nacionales.

Con esta participación ordenada y consciente, la entidad aragüeña volvió a demostrar su compromiso con la construcción colectiva, fortaleciendo los mecanismos de democracia directa que permiten a las comunidades decidir y priorizar las soluciones para su propio desarrollo.

Finalmente, se resalta que cada proyecto elegido avanzará ahora a su fase de financiamiento y posterior ejecución, consolidando el impulso popular en la planificación local.

REINYMAR TOVAR | FOTOS : CORTESÍA