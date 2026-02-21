Aragua realizó tope selectivo de Beach Tenis rumbo a los JDNJ 2026

Un total de 25 atletas participaron en el Tope Regional realizado en el Olympus Sport Club

CIUDAD MCY .- ‎Con el objetivo de conformar la selección que representará a la entidad en los Clasificatorios de los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles (JDNJ) 2026 , el Instituto Regional del Deporte de Aragua llevó a cabo con éxito el Tope Regional de Beach Tenis, reunión deportiva que congregó a las jóvenes promesas de esta disciplina en las instalaciones del Olympus Sport Club.

La jornada competitiva contó con la participación de 25 atletas, distribuidos en 11 de la rama femenina y 14 de la rama masculina, quienes demostraron su talento, destreza y condición física en la arena, en busca de ganarse un lugar en el equipo que portará los colores de Aragua en la justa nacional.

‎El proceso de selección estuvo a cargo de un distinguido equipo de entrenadores evaluadores, quienes con su experiencia y ojo clínico tuvieron la responsabilidad de observar el rendimiento de cada participante para definir la nómina final. El cuerpo técnico evaluador estuvo integrado por Carlos Silvestre, Mauricio Mastromarco, Maxiel Ascanio, José Cofano, Diego Guzmán y Christian Escalante, profesionales con amplia trayectoria en la disciplina que garantizaron un proceso justo y transparente.

‎Luego de una intensa jornada de competencia, donde el nivel técnico y la entrega de cada atleta estuvieron a la orden del día, se definió la selección de jóvenes talentos que portarán los colores de Aragua en la fase clasificatoria nacional. Las atletas convocadas en la rama femenina son: Daniela Rodríguez, Victoria Figueira, Camila Pereira, Xaviela Arias, Daniela Travaglini, Julianna Rossi, Ivana Castillo, Loissana Monzon, Paola Colina, María Lira, María F. Sierralta y Andrea Soto.

‎Mientras que en la rama masculina, los convocados que defenderán el talento aragueño son: Max Ancínez, David Colina, Jesús Mota, Maximiliano Mendoza, Lucciano Perdomo, Alex Escalante, Antony Crescente, José Pirela, Daniel Woginiak, Fabio Martínez, Juan Pablo Pérez, Shydar La Roche, Luis Gallardo y Fernando Baptista.

‎Durante el evento, los jóvenes talentos dejaron todo en la cancha, evidenciando el alto nivel competitivo que se cultiva en la región. Este tipo de actividades forman parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno Bolivariano de Aragua, en articulación con el Gobierno Nacional, para fortalecer el semillero deportivo y garantizar el desarrollo integral de la juventud a través del deporte.

‎Desde el Instituto Regional del Deporte reiteramos nuestro compromiso de continuar generando espacios de competencia y formación que permitan a nuestros atletas alcanzar la gloria deportiva y poner en alto el nombre de nuestra entidad.

PRENSA : IRDA

FOTOS : PRENSA IRDA