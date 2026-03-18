Venezuela entrega la coordinación regional de RedParques

CIUDAD MCY.-Venezuela formalizó la entrega de la Coordinación Regional de RedParques durante la instalación del Consejo Regional realizado en Bogotá, Colombia.

El encuentro se desarrolla desde este martes hasta el 20 de marzo con la participación de delegaciones internacionales, informó el Ministerio para el Ecosocialismo (Minec).

La representación nacional entregó la coordinación tras cumplir su periodo y recibió el reconocimiento de los países miembros por su gestión en la promoción de políticas ambientales.

Durante la jornada de instalación se evaluaron avances de la gestión regional, el reglamento interno e inició el proceso de elección de nuevas autoridades para el período 2026-2028.

El encuentro también impulsa la articulación entre América Latina, el Caribe y Europa frente a los desafíos globales en conservación, destacando la importancia de generar respuestas coordinadas ante el cambio climático y la protección de ecosistemas.

Uno de los puntos centrales fue la firma de un Memorando de Entendimiento entre RedParques y Europarc Federation, acuerdo orientado a fortalecer la cooperación internacional en áreas como gobernanza ambiental y manejo sostenible.

La actividad reúne a representantes de 23 países, organismos multilaterales y aliados estratégicos para fortalecer la cooperación, intercambiar experiencias y definir líneas de acción conjuntas.

RedParques constituye una red de cooperación técnica creada en 1983 que integra sistemas de áreas protegidas de América Latina y el Caribe, con el objetivo de fortalecer la gestión y conservación de estos espacios mediante el intercambio de conocimientos.

FUENTE: AVN

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