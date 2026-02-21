Venezuela anuncia dos nuevas bajas al Clásico Mundial de Béisbol

CIUDAD MCY.- El Clásico Mundial de Beisbol está a la vuelta de la esquina y la selección de Venezuela sigue sumando bajas en su equipo, luego de que Pablo López debió salir por una lesión en su brazo de lanzar que lo apartará toda la temporada de la MLB. Ahora se suman José Alvarado y Oddanier Mosqueda.

De esta manera, el roster criollo sufre la salida del relevista José Alvarado, quien no podrá representar al país tras recibir una negativa de su seguro médico, requisito indispensable para participar en el Clásico Mundial. Aunque el lanzador manifestó su interés en integrar el equipo, la falta de autorización impidió su inscripción definitiva, una situación que ya ha afectado a otros peloteros de Grandes Ligas en ediciones anteriores al torneo.

Por su parte, Oddanier Mosqueda fue descartado luego de sufrir una lesión durante el Spring Training. El percance físico lo dejará fuera competencia y, en consecuencia, sin opciones de formar parte del certamen, sumando otra baja inesperada para el cuerpo técnico en un momento clave de la preparación.

FUENTE : EL EMERGENTE

FOTO : CORTESÍA