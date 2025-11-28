Aragua recibe fase regional de la III edición de los Juegos Deportivos Comunales 2025

Maracay se convirtió en el epicentro deportivo al albergar delegaciones de otros estados para las eliminatorias

CUIDAD MCY.-Este viernes en las instalaciones del Polideportivo de Las Delicias de la Ciudad de Maracay, se llevó a cabo la eliminatoria de la fase regional de la tercera edición de los Juegos Deportivos Comunales 2025.

El evento contó con la participación de las delegaciones de Carabobo y Yaracuy, disputándose en más de 15 disciplinas deportivas con la representación local buscando la clasificación a la fase nacional, próxima a realizarse en los Andes desde el 5 hasta el 13 de diciembre.

Cabe destacar que, en Mérida se disputarán Atletismo, Paratletismo, Baloncesto 3×3 y 5×5, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Taekwondo y Tenis de Mesa, aprovechando sus modernas instalaciones y clima favorable.

Asimismo, en el estado Trujillo será el centro neurálgico para las competencias en la zona centro-occidental del país y acogerá las competencias de Ajedrez, Beisbol 5, Karate, Pesas, Natación y Voleibol.

Mientras tanto, Táchira recibirá las disciplinas de Balonmano, Fútbol Sala (convencional y adaptado), Judo, Kickingball, Lucha, Patinaje de Velocidad y Patinaje Skateboarding.

A propósito de esta eliminatoria regional que albergó la entidad, el presidente del Instituto Regional del Deporte del Estado Aragua, Carlos España, reiteró su compromiso de impulsar el deporte, así como también agradeció al ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo; al viceministro, Juan Carlos Amarante; y al presidente, Nicolás Maduro, por hacer posible esta competencia.

JUAN ZAPATA | FOTOS | CIUDAD MCY