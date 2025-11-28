WBA Future Presenta Cartelera de su sexta edición

El programa busca ofrecer espectáculos competitivos, destacando duelos como Jeremy Álvarez vs. Wiston Oronó, y Génesis Campo vs Ninoska Sánchez.

CIUDAD MCY.- Este 29 de noviembre, el Centro Recreacional Yesterday C.A, ubicado en Turmero, estado Aragua, será el escenario de la sexta edición del circuito WBA Future en Venezuela, un programa que busca promover el boxeo de alto nivel.

Con más de 15 enfrentamientos programados, el evento será un espectáculo único para el público aragueño que podrá presenciar un cartel de alto calibre.

Las contiendas se disputarán en distintas categorías como Peso Mosca, en la que destaca el enfrentamiento de Jeremy Álvarez contra Wiston Oronó, sobrino del excampeón mundial Pantoño Oronó, que anticipan será «guerra de principio a fin» en esta categoría.

Entre otras, le pelea que han denominado «el plato fuerte de Maracay» está la contienda de la boxeadora local, Génesis Campo, apodada como «la tigresa de Aragua», y su contrincante Ninoska Sánchez, proveniente del estado Miranda, quien posee una vasta experiencia con más de cien peleas.

Esta competencia se llevará a cabo bajo la filosofía del presidente de la WBA Future, Gilberto Jesús Mendoza, quien planteó la idea que todas las peleas sean parejas, sean competitivas y puedan garantizar un espectáculo digno para amantes de este deporte.

JUAN ZAPATA | CUIDAD MCY | FOTOS CIUDAD MCY