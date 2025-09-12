Aragua se coronó campeón invicto del Campeonato Nacional de Béisbol U18

*** Con una ronda clasificatoria perfecta, el equipo aragüeño superó a Anzoátegui en los cuartos de final, a La Guaira en la semifinal, y a su similar de Miranda, 4 carreras por 2, en la final, para consagrarse como el mejor equipo nacional de esta categoría ***

CIUDAD MCY.- En un emocionante y reñido encuentro, la selección del estado Aragua se alzó con el título del LXVII Campeonato Nacional de Béisbol U18, tras vencer 4 carreras por 2 a su similar de Miranda, en la gran final disputada en el estadio “Rafael Esteban Kinsler” del municipio Sucre.

El equipo azulgrana culminó el torneo de manera invicta, demostrando un dominio contundente a lo largo de la competencia.

Con una ronda clasificatoria perfecta, el equipo aragüeño superó a Anzoátegui, en los cuartos de final, y a La Guaira en la semifinal, para sellar su camino dorado en un partido final cargado de suspenso y que contó con una masiva asistencia de la fanaticada.

El cuerpo de lanzadores fue la pieza clave para la victoria, manteniendo a raya la ofensiva mirandina y sosteniendo la ventaja durante todo el juego.

Este triunfo no solo destaca el talento de los jóvenes atletas, sino que también reafirma la solidez del programa de masificación deportiva impulsado por el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA) y la Asociación de Béisbol del estado.

PITCHEO SÓLIDO DE UN CAMPEÓN

El mánager de la selección y presidente de la Asociación de Béisbol del estado Aragua, Sandro Abreu, destacó que el cuerpo de lanzadores fue fundamental para coronarse campeón.

“Nuestra defensa y el pitcheo han respondido muy bien, aunque no hemos bateado como esperamos, logramos ganar todos los juegos de la fase regular, los cuartos de final, la semifinal y la final contra un gran oponente”, expresó Abreu.

Por su parte, Félix Arellán, coach de pitcheo, mostró su satisfacción por el desempeño de sus dirigidos.

“El pitcheo se ha mantenido muy sólido, en casi 32 innings hemos permitido solamente siete carreras, nuestro bullpen se ha comportado a la altura y nuestros muchachos fueron clave, han respondido muy bien en este torneo”, comentó Arellán.

El DEPORTE REGIONAL SE CONSAGRA

En representación del alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy, el director de Deporte de la jurisdicción, Leomar Ortega, calificó el torneo como una total fiesta deportiva.

“Hemos estado de júbilo en esta fiesta deportiva de la máxima categoría del béisbol. Nuestra comunidad ha sido testigo y se ha emocionado en cada encuentro”, puntualizó.

En otro contexto, Ortega destacó que Aragua es un ejemplo de organización y tradición beisbolística.

“Nosotros, con muchísima tradición beisbolística en nuestro municipio y en el estado Aragua, somos ejemplo claro de lo deportivo, de lo organizativo, la gobernadora Joana Sánchez, a través del Instituto Regional del Deporte, ha dado señal de eso, por eso la receptividad de los estados invitados ha sido bien agradable y nosotros contentísimos de que esto se celebre y que vamos a la consagración del deporte regional y es, por supuesto, gracias al compromiso de la gobernadora Johanna Sánchez’’, expresó el director de Deporte del municipio Sucre.

Finalmente, con este campeonato, Aragua se sigue consolidando como una potencia deportiva a nivel nacional, preparándose ya para ser sede en los próximos días de la VII Etapa de la Vuelta a Venezuela, otro evento que pondrá al estado en el epicentro del deporte nacional.

CUADRO FINAL

Aragua: Campeón

Miranda: Subcampeón

Caracas: Tercer Lugar

YORBER ALVARADO | FOTOS CORTESÍA TIBALDO HERNÁNDEZ