Yulimar Rojas inicia el domingo participación en el Campeonato Mundial

CIUDAD MCY.- La espera se acabó, este viernes comenzó el Campeonato Mundial de Atletismo 2025, evento que reúne a los mejores exponentes de cada prueba de este deporte a escala global hasta el 21 de septiembre en el Estadio Nacional de Tokio, Japón.

Representación venezolana

La delegación que representará a Venezuela está encabezada por la múltiple campeona mundial y olímpica de salto triple, Yulimar Rojas, quien volverá a una competencia oficial luego de recuperarse de la lesión en su tendón de Aquiles izquierdo sufrida hace par de años, el salto triple arrancará el domingo 16 y la final femenina será el martes 18, por lo que Venezuela estará a la expectativa de la actuación de la criolla.

De igual forma el practicante de salto con pértiga, Ricardo Montes de Oca, campeón de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción verá acción en esa especialidad.

Otro nativo que dirá presente es Leodán Torrealba, quien lo hará por segunda vez en un campeonato mundial y buscará superar su actuación lograda en Budapest 2023 cuando registró un salto de 16,53 metros. Además, posee el récord nacional (16,90 metros).

Por su parte, Magaly García hará su debut en esta justa en la que buscará demostrar por qué ganó las dos últimas ediciones del Maratón CAF (42 kilómetros).

