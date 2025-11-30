Aragua se proyecta con brillante participación en FITVEN 2025

Consolidando alianzas para impulsar el Turismo

CIUDAD MCY.-El estado Aragua demostró con firmeza su gran potencial y los importantes avances que ha experimentado en materia turística durante su destacada participación en la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FITVEN) 2025, celebrada en el estado Carabobo.

En sintonía con las 7 Transformaciones que impulsa el presidente de la República, Nicolás Maduro, el equipo de Corpotur Aragua y la Secretaría de Turismo del Estado Aragua se hicieron presentes para posicionar la identidad aragüeña como una referencia ineludible en el mapa turístico nacional.

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, lideró este viernes 28 de noviembre la apertura de la XVIII edición de la Feria Internacional de Turismo Venezuela (FITVen 2025) en el centro histórico de Puerto Cabello, estado Carabobo, con la participación de más de 300 expositores nacionales e internacionales.

COMPROMISO CON LA IDENTIDAD ARAGÜEÑA

La Secretaria de Turismo del Gobierno Bolivariano de Aragua, Vicmar Olmos, resaltó el compromiso inquebrantable de la gobernadora y vocera del Poder Popular, Joana Sánchez, en impulsar esta visión.

«Durante estos tres días de feria hemos proyectado el potencial turístico del país, acompañados de nuestros Mini Turis, quienes invitan a las familias a descubrir los mejores lugares de nuestro territorio», expresó Olmos, subrayando la importancia de la promoción desde la base familiar.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL

La jornada de cierre de la FITVEN fue crucial para la delegación de Aragua. Corpotur Aragua y la Secretaría de Turismo aprovecharon la plataforma internacional para consolidar y afianzar alianzas estratégicas vitales con operadores de servicios tanto nacionales como internacionales.

Estas alianzas están orientadas directamente al desarrollo económico y turístico sostenible de la región, buscando expandir la oferta de experiencias para visitantes.

El intercambio cultural y comercial gestado en la feria, permitirá al estado Aragua ampliar significativamente su oferta turística, la cual se caracteriza por ser una propuesta innovadora y sostenible

La propuesta de Aragua, realza su esencia, que conjuga armoniosamente, playas, montañas y parques nacionales, a nivel cultural historia y tradiciones vibrantes. En la gastronomía los sabores auténticos de la región y en la tradición Aragua cuenta con raíces históricas bien preservadas.

El hermoso terruño aragüeño avanza con paso firme hacia su consolidación como potencia turística, reafirmando su compromiso con el pueblo venezolano y con el cumplimiento de las 7 Transformaciones que marcan la senda del desarrollo integral del país.

REINA BETANCOURT | FOTOS: CORTESÍA