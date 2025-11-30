Vías de Aragua moderniza pasarela para blindar la seguridad en la Avenida Intercomunal

En esta importante arteria vial se desarrollaron importantes trabajos con el objetivo de garantizar seguridad a los peatones y contribuir una mejor movilidad especialmente en horas nocturnas

CIUDAD MCY.-La pasarela de La Casona ahora luce renovada y embellecida, gracias a los trabajos de rehabilitación que fueron orientados por la Vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez en perfecta articulación con la empresa Vías de Aragua.

Este proyecto enmarcado al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), en su 2T «Ciudades Humanas para el Buen Vivir «, busca optimizar la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, priorizando los espacios de tránsito peatonal y vehicular.

La obra ubicada en el municipio Santiago Mariño específicamente en la avenida Intercomunal , conecta Turmero con Maracay, y ahora luce completamente remozada para garantizar la seguridad y el bienestar de sus transeúntes.

Los trabajos ejecutados por Vías de Aragua se enfocaron en la recuperación total de la infraestructura, está rehabilitación incluyó labores esenciales como recubrimiento de pintura, instalación de luminarias led, reparación de la estructura metálica y escaleras.

Estas labores no solo embellece el entorno, sino que también garantiza seguridad a los peatones y contribuye una mejor movilidad especialmente en horas nocturnas.

IRENE RODRÍGUEZ |FOTOS| CORTESÍA