Aragua se une a la Plan Independencia 200

*** El despliegue popular-militar-policial se efectuó para garantizar la paz del pueblo mediante una ofensiva permanente ***

CIUDAD MCY.-En la sede del Gobierno regional se llevó a cabo el despliegue táctico del Plan Independencia 200, estrategia que permite garantizar la paz dentro del territorio aragüeño, y protegerlo de la injerencia internacional.

El acto patriota estuvo a cargo de la gobernadora Joana Sánchez, y el comandante de la Zonta Operativa de Defensa Integral (ZODI) Aragua N°44, MG Ángel Balestrini, quienes guiaron a las fuerza populares, militares y policiales en esta importante acción.

Bajo ese contexto, la primera autoridad de la entidad destacó que la defensa de la soberanía nacional es un compromiso los ciudadanos venezolanos de carácter constitucional. “Nos tenemos que ver como hermanos, esta lucha es de todos” aseveró.

Asimismo, reconoció el rol y valor de los funcionarios a quienes se les encomendó esta tarea, pues ellos serán los centinelas de la Patria. “Ustedes son los hijos de Bolívar, Urdaneta y Sucre” dijo en reconocimiento a las labores que emprenden.

Por su parte, el M/G Ángel Balestrini, comandante de la ZODI Aragua, informó a la colectividad y al Jefe de Estado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Organismos de Seguridad y el Poder Popular Organizado se encuentran preparados para la ofensiva permanente de la “Defensa Integral de la Nación”.

“Esto es en contra de las intenciones del Imperio Norteamericano, de agredir el Estado Venezolano, a la patria de Bolívar, de Zamora y de Chávez” reiteró.

ORDEN NACIONAL

Con la aparición del Astro Rey, el presiente Nicolás Maduro, junto al pueblo y Alto Mando Militar dio inicio al Plan Independencia 200 desde Ciudad Caribia, en el estado La Guaira.

“Estamos activando de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano, desde la frontera con Colombia, desde los Andes, desde el Oriente del país y el Sur, estamos activando 284 Frentes de Batalla con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todo su equipamiento. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana animando con todo el equipamiento, tropas, oficiales” detalló el Mandatario nacional.

Durante su intervención, declaró que la defensa se basa en una unión cívico-militar-policial e incluye la puesta en marcha de 284 frentes de batalla, con el propósito de “mantener a Venezuela libres de imperialistas, invasores y grupos de violencia”.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS | GBA