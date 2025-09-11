Cleba impulsa mesa de trabajo por la Ciudad Socialista La Mora

CIUDAD MCY.-En aras de consolidar la regularización del territorio en la Ciudad Socialista La Mora, ubicada en el municipio José Félix Ribas del estado Aragua, se llevó a cabo una mesa de trabajo en el Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba).

El encuentro tuvo como objetivo garantizar seguridad jurídica y fortalecer el derecho a la vivienda digna de las familias que habitan en este urbanismo.

La jornada estuvo encabezada por Fernando Álvarez, presidente del Instituto del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda Digno de Aragua (VIDA) y Director Ministerial de Hábitat y Vivienda en la entidad, quien destacó que la meta es avanzar de manera sostenida hacia soluciones que fortalezcan la vida en comunidad.

Señaló que este proceso representa esperanza para cientos de familias que buscan consolidar su derecho pleno a la vivienda.

Por su parte, el diputado Gabriel Rodríguez, presidente de la Comisión Permanente del Pueblo Legislador para la Administración, Servicios Públicos, Vivienda, el Hábitat Infraestructura del Cleba, aseguró que desde el parlamento regional continuarán acompañando las políticas públicas en la materia.

Añadió que este tipo de mesas de trabajo permite dar pasos firmes hacia un urbanismo ordenado y con seguridad jurídica para los habitantes.

En la actividad también participaron el legislador Johan Norato, vicepresidente de la comisión; la diputada Anni Ramírez, presidenta de la Comisión de Poder Popular y Comunas; y el diputado Yofre Graterol, integrante de la Comisión de Vivienda.

Asimismo, asistieron Carlos Agrinzones, gerente estadal del Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU); Dulce María García Hidalgo, representante de Redes Populares en la entidad; y una comisión de habitantes de la Ciudad Socialista La Mora.

En representación de la comunidad, el vocero Omar Ayala manifestó que los vecinos valoran este espacio de diálogo y coordinación.

Reconoció que el acompañamiento institucional es clave y reafirmó que la organización popular se mantendrá activa para lograr avances reales en el proceso de regularización.

El encuentro concluyó con el acuerdo de establecer un cronograma de seguimiento que permita agilizar las acciones necesarias, reforzando la articulación entre instituciones, legisladores y poder popular como mecanismo fundamental para la consolidación de un territorio justo y ordenado.

Esta actividad se enmarca dentro de las 7 Transformaciones impulsadas por el presidente Nicolás Maduro Moros, especialmente la Segunda (2T) y la Cuarta Transformación (4T), y se desarrolla bajo el Plan de la Aragüeñidad, promovido por la gobernadora Joana Sánchez, con el objetivo de fortalecer la justicia social, la participación comunitaria y el derecho de las familias a vivir en un territorio ordenado, seguro y digno.

