Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Lluvias y lloviznas dispersas se prevén en dos estados del país

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Dic 14, 2025

Ciudad MCY.-En horas de la mañana se prevé cielo parcialmente nublado y zonas despejadas en buena parte del territorio nacional, al exceptuar partes de Amazonas y Zulia, donde se esperan formaciones nubosas con probables lluvias o lloviznas dispersas, señaló el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, el Inameh indica que en horas de la tarde y noche, se estima un incremento nuboso con lluvias y algunos chubascos aislados, especialmente en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Táchira, Mérida y Zulia.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira se estima nubosidad parcial, al alternar con zonas despejadas y baja probabilidad de precipitaciones durante todo el periodo.

Con respecto a las temperaturas extremas, las mínimas oscilarán entre 15°C a 20°C en la madrugada y máximas entre los 24°C y 27°C en la tarde.

VTV | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Aragua

Realizada jornada gratuita de planificación familiar en Bolívar

14 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Deportes

Aragua suma dos medallas de bronce al medallero por actuación en el Taekwondo

14 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Clases iniciarán el 12 de enero de 2026

14 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Lluvias y lloviznas dispersas se prevén en dos estados del país

14 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez