Lluvias y lloviznas dispersas se prevén en dos estados del país

Ciudad MCY.-En horas de la mañana se prevé cielo parcialmente nublado y zonas despejadas en buena parte del territorio nacional, al exceptuar partes de Amazonas y Zulia, donde se esperan formaciones nubosas con probables lluvias o lloviznas dispersas, señaló el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, el Inameh indica que en horas de la tarde y noche, se estima un incremento nuboso con lluvias y algunos chubascos aislados, especialmente en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Táchira, Mérida y Zulia.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira se estima nubosidad parcial, al alternar con zonas despejadas y baja probabilidad de precipitaciones durante todo el periodo.

Con respecto a las temperaturas extremas, las mínimas oscilarán entre 15°C a 20°C en la madrugada y máximas entre los 24°C y 27°C en la tarde.

