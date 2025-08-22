Aragüeñas manifestaron defender la Patria de las amenazas del Gobierno Norteamericano

***Las lideresas, como muestra de la inquebrantable unión, se comprometieron en defender al país de las amenazas del imperio norteamericano y exigieron la liberación de los niños que se encuentran en los Estados Unidos

CIUDAD MCY.- En un encuentro que reafirmó el compromiso y el papel protagónico de la mujer en el país, las féminas aragüeñas de los diversos movimientos sociales se pronunciaron ante las amenazas del Gobierno de los Estados Unidos y manifestaron defender al presidente Nicolás Maduro.

La actividad tuvo lugar en el municipio Mario Briceño Irragory, en las instalaciones de la Comuna Carlos Escarra, donde jefas de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH), líderes de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), miembros de comunidades, educadoras, Misiones y Grandes Misiones hicieron acto de presencia como muestra de la inquebrantable unión por defender al país de las amenazas del imperio norteamericano.

Isabel Riera, responsable de la presidencia de comunicación de Mujeres, expresó que las féminas se pronuncian en contra de las “medidas coercitivas, unilaterales, impuestas por el Gobierno de Estados Unidos y la amenaza latente contra nuestro presidente Nicolás Maduro, acá estamos para defender su postura y defender su mandato presidencial, porque así lo eligió el pueblo de Venezuela y el pueblo mujer”.

Asimismo, Riera mencionó que las mujeres que son madres, hijas, hermanas y abuelas exigen, “que liberen a los 64 niños que tiene el Gobierno de Estados Unidos que le ha quitado a la familia y nuestro presidente Nicolás Maduro históricamente como un buen hijo de Chávez, ha trabajado por la unificación y consolidación de la familia venezolana”.

Por su parte, Miledy Larraza, enlace municipal de la Vicepresidencia de Mujeres subrayó que las mujeres defienden con el corazón la patria que las vio nacer.

“No podrán porque el que se mete con Maduro se mete con el pueblo y el pueblo mujer va a salir a defender a nuestra patria querida porque las mujeres somos unas guerreras de la soberanía”.

IRENE RODRÍGUEZ / FOTOS CIUDAD MCY