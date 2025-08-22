Movimiento revolucionario Tupamaro reafirma su respaldo a Nicolás Maduro

***Calificaron como una vil patraña la recompensa ofrecida por la cabeza de Nicolás Maduro, dijeron que se mantendrán en la calle, dispuestos a luchar en democracia participativa y protagónica

CIUDAD MCY.- En un acto de firmeza y unidad revolucionaria, la directiva regional y militantes del Movimiento Revolucionario Tupamaro se reunieron en la sede regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la ciudad de Maracay, para expresar su inquebrantable apoyo al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. La secretaria general del movimiento, Wildy Guzmán, condenó las recientes acciones del Gobierno de Estados Unidos, que ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por la captura del presidente Maduro.

Guzmán calificó esta medida como “un circo, toda una parafernalia” destinada a desviar la atención de los actos de terrorismo que se perpetran contra Venezuela. «Es un intento desesperado por evitar que se revele a la luz pública la verdad sobre lo que está ocurriendo en nuestro país», afirmó.

Durante el evento, los militantes también expresaron su reconocimiento a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela (FANB) por su labor en la defensa de la paz y la soberanía nacional. “Gracias a su esfuerzo, nos mantenemos libres y soberanos. Desde aquí, nuestro respaldo contundente a nuestro presidente Nicolás Maduro”, destacaron.

Los representantes del movimiento reafirmaron su compromiso de continuar en las calles, “construyendo y edificando hacia la consolidación de un estado y un país libre y soberano”, al tiempo que, manifestaron su solidaridad con los pueblos hermanos que enfrentan situaciones de asedio y genocidio, haciendo especial mención al pueblo de Palestina.

Finalmente, el Movimiento Tupamaro aseguró que permanecerán alertas ante cualquier intento de desestabilización en el país y se declararon listos para enfrentar cualquier desafío que surja. “Aquí está el movimiento Tupamaro presto para la batalla y para la victoria con nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros”, concluyó la representante del movimiento.

REINA BETANCOURT / FOTOS CORTESÍA