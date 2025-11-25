Ciudad MCY

Aragüeño Eduardo Montagne se lució con plata en los FitGames

PorRafael Velásquez

Nov 25, 2025

 

CIUDAD MCY.- En una demostración de esfuerzo físico, garra y resistencia, el atleta aragüeño Eduardo Montagne se lució en su presentación de los FitGames que se realizaron el pasado sábado en el imponente Poliedro de Caracas.
Montagne aseguró el segundo lugar en la exigente categoría Master 50+ durante la reciente edición de los FitGames que combinan ejercicios de fuerza y resistencia.

Cabe destacar que Montagne fue el único representante del estado Aragua en esta división, logrando subir al podio con una actuación destacada.
Su segundo lugar es testimonio del esfuerzo y la dedicación de los atletas máster venezolanos en este tipo de competiciones.

YLAI OLMOS CASTILLO | CIUDAD MCY | FOTOS: CORTESÍA

