Ogleidis “La Niña” Suárez protagonizará cartelera boxística en Las Tejerías

CIUDAD MCY.- El boxeo renacerá en el municipio Santos Michelena con una gran Gala Boxística que se realizará el venidero 14 de diciembre en Las Tejerías y que contará con la participación de la campeona mundial, Ogleidis “La Niña” Suárez y otros boxeadores locales.

Los detalles fueron dados a conocer a través de una rueda de prensa que se llevó a cabo en la Las Tejerías y estuvo encabezada por Yelitza Millán, directora de deporte del municipio y Jesús Carabaño, juez árbitro internacional y coordinador del programa Boxeo Verde.

En esta jornada, Yelitza Millán informó que en la gala se desarrollarán 20 combates en las categorías infantil, cadete, junior y juvenil en un intercambio entre Aragua y Miranda.

Por su parte, Jesús Carabaño, coordinador del programa Boxeo Verde, manifestó que «la disciplina no solo busca la masificación deportiva sino también llevar a los atletas la concientización ecológica para el bienestar del medio ambiente y crear boxeadores con propósito».

Asimismo, las autoridades manifestaron que en este evento histórico se realizarán diversas actividades, entre ellas un campeonato de bolas criollas y trabajos de ornato en el que los atletas estarán sumando un granito de arena con el medio ambiente.

Finalmente, extendieron la invitación a todo el público a disfrutar de la gran Gala Boxística donde van a debutar grandes atletas locales y regionales del boxeo y otras disciplinas que se efectuaran.

BOXEADORES EN EL RING

El evento deportivo congregará a grandes boxeadores aragüeños, tal es el caso de Ogleidis Suárez, popularmente conocida como “La Niña” quién es doble campeona mundial de la disciplina.

«Para mí es un sueño hecho realidad, hoy tengo la oportunidad que siempre quise que es participar en un campeonato de boxeo aquí en mi pueblo, me siento agradecida por esta gran oportunidad y estoy feliz de que esta iniciativa logre la masificación deportiva».

Por su parte, el joven boxeador Franyerson Rodríguez agregó sentirse feliz de participar en el campeonato.

«Todavía sigo preparándome con disciplina y mucho esfuerzo para participar en esta gran Gala Boxística, estoy feliz de que este campeonato se realice aquí en Las Tejerías porque en este pueblo hay mucho jóvenes que son buenos en el ring».

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY FOTOS| CIUDAD MCY