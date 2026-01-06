Instalada directiva del Concejo Municipal de Mariño para el período 2026-2027

CIUDAD MCY.- Este lunes, 5 de enero, en la sede de la Cámara Municipal, se realizó la sesión de instalación y juramentación de la junta directiva del Concejo Municipal de Santiago Mariño para el período legislativo 2026-2027, quedando ratificada la actual estructura directiva del cuerpo edilicio.

La junta directiva quedó conformada por el concejal Luis Vivas como Presidente; Verónica Valero, vicepresidenta; Yurelvis Oropeza, secretaria; y Yraima Oropeza, subsecretaria, quienes continuarán en sus funciones tras la aprobación unánime del pleno.

El acto contó con la presencia del alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán; la diputada de la Asamblea Nacional, Rosa León; concejalas y concejales del municipio; el síndico procurador Jairo Zambrano; directoras y directores de las distintas dependencias de la Alcaldía; legisladores y legisladoras del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba); voceras y voceros del Poder Popular, así como representantes de los cuerpos de seguridad y del orden público.

Durante su intervención, el presidente ratificado del Concejo Municipal de Mariño, Luis Vivas, calificó la sesión como un hecho político de alto significado en el contexto nacional.

El edil afirmó que se trata de “un acto de resistencia heroica”, al tiempo que expresó: “Seguimos leales a Nicolás Maduro. Nuestra patria enfrenta un secuestro político, este asedio no es solo contra un hombre, es contra el proyecto bolivariano y la familia venezolana”.

Vivas enfatizó que ante este escenario, “debemos responder con participación y Poder Popular en la calle”, reafirmando que el compromiso de los concejales presentes es con el pueblo que los eligió democráticamente.

“Nos comprometemos a acompañar y legislar en cada calle y cada comuna, vamos a seguir haciendo Revolución y fortaleciendo las 7T. Seguimos legislando por el futuro”, sostuvo.

El concejal presidente también resaltó que este nuevo período legislativo se desarrollará en articulación con el Ejecutivo municipal y los lineamientos del Gobierno nacional y regional. “Recibimos con honor, valentía y fuerza patria la presidencia de este año legislativo 2026-2027, que llevaremos de la mano del pueblo mariñense”, expresó, reiterando su respaldo al presidente Nicolás Maduro; a la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez; a la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez; y al alcalde Carlos Guzmán.

Por su parte, el alcalde Carlos Guzmán destacó la importancia de la unidad política e institucional en el actual contexto. “Cada cosa que hagamos es determinante y junto a nuestra gobernadora Joana Sánchez nos mantenemos firmes en Mariño y en Aragua, no bajamos la guardia”, afirmó.

El mandatario municipal subrayó que la tarea fundamental es mantener la cohesión con los movimientos sociales y el Poder Popular. “En medio de la diversidad debemos mantenernos unidos, disciplinados y firmes en la acción. La tarea es tomar las calles”, señaló el burgomaestre, al tiempo que aseguró que el municipio seguirá siendo parte activa de la defensa del proyecto bolivariano.

Guzmán felicitó formalmente a la directiva ratificada y resaltó el acompañamiento del pueblo mariñense durante la jornada. “Hoy, más firmes que nunca, junto a nuestro pueblo valiente, resiliente y empoderado, reconocemos y felicitamos a nuestro concejal Luis Vivas, ratificado como presidente del cuerpo edilicio municipal, así como a la vicepresidenta de la cámara, Verónica Valero, y a las compañeras Yurelvis Oropeza e Yraima Oropeza”, expresó.

La instalación de la junta directiva marca el inicio formal del período legislativo 2026-2027 del Concejo Municipal de Santiago Mariño, con el compromiso de legislar en articulación con el Poder Popular y las instancias ejecutivas, en función del desarrollo político, social y territorial del municipio.

PRENSA MARIÑO | FOTOS : ALCALDIA DE MARIÑO