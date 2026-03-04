Presidenta (E) recibió al secretario de Interior de EEUU en el Palacio de Miraflores

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe este miércoles al secretario de Interior de Estados Unidos de América, Doug Burgum, en Palacio de Miraflores.

El alto funcionario es conocido por ser un empresario tecnológico y el exgobernador de Dakota del Norte durante el periodo 2016-2024. Su cargo como secretario de Interior de EE. UU. lo asumió con un enfoque en políticas energéticas.

Burgum también lidera el Consejo Nacional de Dominio de la Energía (NEDC, por sus siglas en inglés), una estructura creada por la administración estadounidense en 2025 para centralizar la política energética, acelerar la producción de combustibles fósiles y reducir regulaciones.

A su llega al país fue recibido por Oliver Blanco, viceministro para Europa y América del Norte en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

FUENTE:PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA