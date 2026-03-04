Gran Misión Vuelta a la Patria concreta retorno de 126 venezolanos al territorio nacional

CIUDAD MCY- Este miércoles, regresaron al territorio nacional un total de 126 venezolanos, de los cuales nueve son niños y niñas, así se informó desde las redes sociales de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

Los connacionales ingresaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, procedente de Miami, Florida, Estados Unidos; y fueron recibidos y atendidos por los órganos de seguridad ciudadana.

Tras estas primeras atenciones, el grupo cumplirá, además, los protocolos de seguridad y salud dispuestos para su bienestar, de antesala al gran reencuentro familiar.

La Gran Misión Vuelta a la Patria reafirma su compromiso con los venezolanos, y garantiza su regreso al seno familiar para trabajar y producir para su futuro y el de la nación venezolana.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA