Aragüeños rindieron honores a Nuestra Señora de Lourdes

Peregrinos celebraron con fervor los 122 años de recorrido hasta la gruta donde se rinde culto a esta advocación mariana
CIUDAD MCY.- Con el respaldo de la gobernadora Joana Sánchez y la alcaldesa Anahis Palacio, el municipio Zamora celebró la 122° Peregrinación a la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes, evento que reunió a cientos de fieles y contó con la presencia del Secretario de Cultura, Nicolás González, y el director municipal Tony Colmenares, quienes ratificaron el compromiso del Gobierno Bolivariano con el fortalecimiento de las tradiciones aragüeñas.
La jornada fue amenizada por los Niños Cantores de Villa de Cura, cuyas voces elevaron el sentido espiritual de esta manifestación, declarada símbolo de identidad y paz para la región.
»Bajo las orientaciones de nuestra gobernadora Joana Sánchez, hoy acompañamos al pueblo de Zamora junto a su alcaldesa Anahis Palacio y el director de cultura Toni Colmenares en esta histórica manifestación de fe. Para nosotros, la cultura no es solo arte, es el alma de nuestra identidad religiosa y popular. Seguiremos presentes en cada espacio para garantizar que nuestras tradiciones sigan siendo el punto de encuentro, paz y amor para todas las familias aragüeñas.» Citó el secretario de cultura del estado Aragua Nicolás González desde el municipio Zamora.
