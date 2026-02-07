Aragüeños rindieron honores a Nuestra Señora de Lourdes

Peregrinos celebraron con fervor los 122 años de recorrido hasta la gruta donde se rinde culto a esta advocación mariana ‎

CIUDAD MCY.- Con el respaldo de la gobernadora Joana Sánchez y la alcaldesa Anahis Palacio, el municipio Zamora celebró la 122° Peregrinación a la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes, evento que reunió a cientos de fieles y contó con la presencia del Secretario de Cultura, Nicolás González, y el director municipal Tony Colmenares, quienes ratificaron el compromiso del Gobierno Bolivariano con el fortalecimiento de las tradiciones aragüeñas.

‎‎La jornada fue amenizada por los Niños Cantores de Villa de Cura, cuyas voces elevaron el sentido espiritual de esta manifestación, declarada símbolo de identidad y paz para la región.

‎»Bajo las orientaciones de nuestra gobernadora Joana Sánchez, hoy acompañamos al pueblo de Zamora junto a su alcaldesa Anahis Palacio y el director de cultura Toni Colmenares en esta histórica manifestación de fe. Para nosotros, la cultura no es solo arte, es el alma de nuestra identidad religiosa y popular. Seguiremos presentes en cada espacio para garantizar que nuestras tradiciones sigan siendo el punto de encuentro, paz y amor para todas las familias aragüeñas.» Citó el secretario de cultura del estado Aragua Nicolás González desde el municipio Zamora.

CIUDAD MCY

FOTOS: CORTESÍA