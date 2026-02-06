Agrupaciones sanjuaneras se reunirán en El Limón este sábado

CIUDAD MCY.- Con la finalidad de afinar detalles para abordar con éxito el nutrido calendario de actividades previstas para 2026, las agrupaciones sanjuaneras de Aragua celebrarán este sábado 7 de febrero, a partir de las 9 am, en espacios de “La Gruta de San Juan Bautista”, ubicada en la comunidad “El Limón”, una reunión especial para acordar las maneras idóneas de organización colectiva que conlleve aspectos esenciales de formación y difusión sobre la icónica tradición popular costeña.

“Invitamos a los cultores populares de cada pueblo costeño de Aragua, así como a los seguidores de San Juan Bautista en general, para que asistan masivamente a esta reunión organizativa, la primera que realizaremos los Maestros Pueblos desde la siembra de nuestra querida Paula Uribe, concebida primordialmente para construir entre todos, las mejores estrategias para formar a los nuevos cultores, y difundir con todos los hierros, la genuina esencia humana, pacífica y amorosa implícita en nuestro querido San Juan”, comentó el Maestro Sanjuanero y especialista en las tradiciones populares venezolanas, José “Neno” Uribe.

