Arráez comandó la fiesta de Venezuela ante Israel

CIUDAD MCY-. Apoyados por dos cuadrangulares de Luis Arráez, uno de Eugenio Suárez y una magistral actuación de Enmanuel De Jesús, Venezuela obtuvo su segundo triunfo en el Grupo D del Clásico Mundial de Beisbol, al derrotar 11-3 a Israel este sábado en el loanDepot Park de Miami.

Fue el propio Arráez quien se encargó de inaugurar el marcador al conectar doble que remolcó a Ronald Acuña Jr. desde primera, tras recibir boleto en el primer turno del partido. Salvador Pérez trajo a «La Regadera» con sencillo y Eugenio Suárez sonó jonrón por el izquierdo.

No hay que pasar desapercibida la labor de Enmanuel De Jesús, que retiró de forma perfecta a los primeros 14 bateadores que enfrentó y terminó lanzando cinco innings de cuatro hits, una carrera, sin boletos y ocho ponches, estableciendo una nueva marca para lanzadores venezolanos en un Clásico Mundial (el anterior récord estaba en posesión de Freddy García y Félix Hernández) y llevándose la victoria.

El show del yaracuyano comenzó en la quinta entrada, cuando se la sacó a Jordan Geber por todo el jardín derecho.

FOTO: CORTESÍA