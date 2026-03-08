Ciudad MCY

Comunicación Patria

Deportes

Arráez comandó la fiesta de Venezuela ante Israel

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Mar 8, 2026

CIUDAD MCY-. Apoyados por dos cuadrangulares de Luis Arráez, uno de Eugenio Suárez y una magistral actuación de Enmanuel De Jesús, Venezuela obtuvo su segundo triunfo en el Grupo D del Clásico Mundial de Beisbol, al derrotar 11-3 a Israel este sábado en el loanDepot Park de Miami.

Fue el propio Arráez quien se encargó de inaugurar el marcador al conectar doble que remolcó a Ronald Acuña Jr. desde primera, tras recibir boleto en el primer turno del partido. Salvador Pérez trajo a «La Regadera» con sencillo y Eugenio Suárez sonó jonrón por el izquierdo.

No hay que pasar desapercibida la labor de Enmanuel De Jesús, que retiró de forma perfecta a los primeros 14 bateadores que enfrentó y terminó lanzando cinco innings de cuatro hits, una carrera, sin boletos y ocho ponches, estableciendo una nueva marca para lanzadores venezolanos en un Clásico Mundial (el anterior récord estaba en posesión de Freddy García y Félix Hernández) y llevándose la victoria.

El show del yaracuyano comenzó en la quinta entrada, cuando se la sacó a Jordan Geber por todo el jardín derecho.

FUENTE LÍDER EN DEPORTE 

FOTO: CORTESÍA 

 

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Deportes

Arráez comandó la fiesta de Venezuela ante Israel

8 de marzo de 2026 Milexis Pino
Aragua

Gobernadora Joana Sánchez invitó al pueblo aragüeño a participar en Consulta Popular

7 de marzo de 2026 Milexis Pino
Comunas

Santacrucenses listos para movilizarse este 8-M

7 de marzo de 2026 Milexis Pino
Aragua

Jornada de Atención Integral favoreció a más de 3 mil santacrucenses

7 de marzo de 2026 Milexis Pino