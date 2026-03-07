Santacrucenses listos para movilizarse este 8-M

La consulta de este domingo no es un evento aislado, es la reafirmación del Plan de las Siete Transformaciones (7T) en la busqueda la eficiencia máxima de la gobernanza y gobernabilidad

CIUDAD MCY.- Este domingo 8 de marzo las calles del municipio José Ángel Lamas, no sólo serán testigos de una votación, sino de la cristalización de un modelo de gestión que transfiere el poder de decisión directamente a las bases.

Con 21 proyectos postulados y 7 centros electorales listos para abrir sus puertas, la Primera Consulta Popular Nacional 2026 se perfila como el ejercicio de soberanía más robusto de los últimos tiempos en la entidad.

Lo que comenzó como una instrucción del Comandante Chávez y hoy sostiene el presidente constitucional Nicolás Maduro y la presidenta (E) Delcy Rodríguez, con el impulso regional de la gobernadora Joana Sánchez, ha dejado de ser teoría para convertirse en obras de concreto y bienestar.

Danitza León, responsable de la sala municipal y de la Quinta Transformación (5T) en la jurisdicción, destacó que este proceso es la evolución natural de consultas previas que ya han rendido frutos tangibles.

«Hemos visto la rehabilitación total de centros de salud y la dotación de equipos de rayos X, servicios que en el sector privado son costosos y que aquí son gratuitos gracias a este método», refirió León, subrayando el apoyo constante del alcalde Tony García en la ejecución de estas metas.

EL MAPA DE LA PARTICIPACIÓN

Para esta jornada, la geografía electoral de Lamas se ha organizado en torno a sus comunas, garantizando que cada habitante desde los 15 años de edad pueda ejercer su derecho al voto.

La logística está desplegada de la siguiente manera: los habitantes de la comuna “Los Sueños del Líder”, podrán votar en la Escuela de Residencia, Liceo Carlos Ramón Aponte y Escuela de Patrocinio.

En la comuna “En honor al Gigante Chávez”, los votantes podrán asistir al Centro de los Abuelitos y Escuela Rafael Briceño Ortega.

La comuna Agroindustrial “Unidos por la Revolución,”, dispondrá de la Escuela Andrés Eloy Blanco y CEI Lamas (La Haciendita).

Desde el Centro de Atención Integral «Voces de Amor», uno de los puntos neurálgicos del despliegue, la jefa de UBCh Ellis Herrera confirmó que la maquinaria humana y técnica está aceitada.

«Ya todo el cotillón electoral está en sus respectivas instalaciones; el proceso ha fluido en perfecta normalidad y sin novedades», aseguró.

Las mesas abrirán sus puertas a partir de las 7:30 de la mañana, invitando a la comunidad a participar sin distinciones. No se trata solo de elegir un proyecto de infraestructura o servicios; se trata de validar un sistema donde el vecino es quien prioriza, ejecuta y supervisa.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA