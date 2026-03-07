Jornada de Atención Integral favoreció a más de 3 mil santacrucenses

A través de una política pública que entiende la salud y el bienestar como derechos humanos fundamentales los habitantes de Santa Cruz de Aragua fueron atendidos

CIUDAD MCY.-La Comuna “En honor al Gigante Hugo Chávez”, sirvió de escenario para llevar a cabo la séptima jornada de atención social del municipio José Ángel Lamas; un despliegue de amor en acción que no solo llevó medicinas y alimentos, sino que reafirmó el compromiso del Estado con el pueblo, en el marco de la 4 T del Plan de las 7 Transformaciones.

Esta emotiva actividad estuvo supervisada por el alcalde Tony García y contó con la participación de los jefes de UBCh, líderes de los Comandos Bolivarianos de Base Integral (CBBI), Consejos Comunales y las estructuras comunales.

Los habitantes accedieron a un circuito de atención que cubrió todas las etapas del ciclo vital: consultas de medicina interna, pediatría y odontología, despistaje de diabetes e hipertensión, junto a un esquema completo de vacunación, además del Mercadito Vecinal, que ofreció productos frescos y a precios solidarios.

También se les brindó a los habitantes servicios complementarios, como Asesoría legal, nutrición, barbería y atención veterinaria para los animales vinculados a la comuna.

«El objetivo es llevar la mayor suma de felicidad posible a cada habitante», destacó el alcalde Tony García, subrayando que estas acciones siguen las líneas estratégicas del presidente constitucional Nicolás Maduro, y cumple con las orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez.

LA VOZ DEL PUEBLO

Más allá de los insumos entregados, quienes recibieron la atención, se mostraron satisfechos: Dinora Carrillo, líder de la comunidad, no ocultó su gratitud: «Tenemos un número importante de adultos mayores que requerían esta mano amiga; hoy toda la población se siente atendida y visibilizada».

Por su parte, Edith Flores, líder de calle, calificó el despliegue como una respuesta oportuna a las necesidades del sector.

«Estamos muy contentas porque nos tomaron en cuenta. Esto es darle respuesta real a las personas», afirmó.

Nieves de Ceballos, integrante del círculo de abuelos, vinculó el esfuerzo local con la resistencia nacional: «Es un gran esfuerzo del Gobierno Bolivariano; tenemos derecho a vivir en una patria libre y democrática».

La articulación entre la presidenta (E) Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y la municipalidad, demuestra que en José Ángel Lamas la gestión se mide en sonrisas recuperadas y en la estabilidad de las familias.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA