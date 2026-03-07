Gobernadora Joana Sánchez invitó al pueblo aragüeño a participar en Consulta Popular

Durante una transmisión en vivo, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua aclaró dudas y dio a conocer los proyectos postulados en las 191 comunas y circuitos comunales de la entidad

CIUDAD MCY.- «La Consulta Popular Nacional 2026 tiene amigos por montón», así lo expresó la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, en el programa especial «El Pueblo Manda», transmitido en cadena radial regional y las redes sociales, por la señal en vivo del canal Telearagua y la emisora de Aragüeña 99.5FM, de cara a este 8 de Marzo.

Durante la transmisión, la Gobernadora, estuvo acompañada por Félix Romero, Secretario de Gobierno; Manuel Pérez, Secretario del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales; Manuel López, secretario del Poder Popular para la Juventud; Jonathan Castellón, secretario de Comunicación y Telecomunicaciones; Miguel Águilar,director estadal del Ministerio de Comunas; Texalia Vaquero, responsable de la Sala Situacional del 1×10 del Buen Gobierno, y José Vicente Flores, responsable de Agitación, Propaganda y Comunicación (APC) del Partido Socialista Unido de Venezuela en Aragua, haciendo el llamado al pueblo de participar activamente en la primera Consulta Popular Nacional del año 2026.

Sánchez mencionó que ,»en el marco de sacar los mejores elementos , nosotros estamos acá para que esta Primera Consulta del año 2026 sea la mejor, en participación y organización».

Asimismo, destacó que las acciones que buscan mejorar los servicios públicos, «no tienen color político, son derechos que deben ejecutarse con eficiencia, asi que hago un llamado a los alcaldes y alcaldesas que debemos trabajar en conjunto con el pueblo y para el pueblo».

Además, la Gobernadora informó que, «nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez indicó que las 10 comunas con mayor participación van a tener un proyecto escogido por la juventud el cuál será ejecutado».

La Mandataria aragüeña extendió la invitación al pueblo a participar activamente en la Consulta Popular Nacional 2026.

«Mi gente vamos a responder proyectos con soluciones y para esto es necesario que usted vecino y vecina vote por ese proyecto de mayor envergadura que tenga su comunidad, asi que mañana todos a votar»

JUVENTUD DESPLEGADA

En su intervención, el secretario de la Juventud constató que en las 191 comunas del territorio aragüeño, los jovenes están desplegados llevando el mensaje a los ciudadanos de la importancia de ejercer su derecho al voto en la cita democrática de este domingo 8 de marzo.

«Todos los jovenes estamos contentos porque hemos sido uno de los sectores que ha recibido una atención directa, porque nosotros queremos compartir que hemos cumplido con el 100% la ejecución de los proyectos de la Consulta Popular de la Juventud, aunque debo mencionar que tenemos 32 proyectos que requieren una segunda etapa», indicó Manuel López.

PUEBLO COMUNICADOR

En esta oportunidad, la ciudadana María Requena del municipio San Sebastián de Los Reyes, indicó que los ciudadanos permanecen desplegados para participar en la jornada electoral.

«Aqui desde nuestra comuna Coronel Pedro Aldao estamos afinando detalles para la gran victoria de mañana, nuestros proyectos están enfocados en microcréditos, un vehículo para gas, rehabilitación de infraestructuras y gestión de agua».

FORTALECIMIENTO DE SALUD

Durante esta jornada interactiva , la mandataria aragüeña mencionó que próximamente se realizará una segunda fase de intervención en áreas del Hospital Central de Maracay.

«Vamos a acordar las areas de terapia intensiva general, terapia intensiva materna, emergencia de obstetricia y sala quirúrgica de obstetricia para las cesarías, rehabilitación de neonatologia y unidad crítica neonatal», dijo Sánchez.

PRENSA GBA

FOTOS| GBA