Arrancó el Campeonato Nacional de Bolas Criollas “Gisela Farías” en Aragua

CIUDAD MCY.- Con gran entusiasmo y espíritu deportivo se celebra el 27° Campeonato Nacional de Bolas Criollas en la categoría Máster Femenino, evento que rinde homenaje a la destacada dirigente Gisela Farías, competencia organizada por la Asociación de Bolas Criollas y Bochas del Estado Aragua (ABCYBEA)

La jornada inaugural se llevó a cabo en el Parque Ferial de San Jacinto y estuvo marcada por un emotivo desfile, encabezado por la Banda Escuela Aragua y la participación de delegaciones provenientes de 21 estados del país, quienes desfilaron con orgullo representando sus colores y tradiciones.

El acto contó además con la vibrante presentación del grupo musical Candela y Cuero, que llenó de ritmo y alegría para disfrute de los asistentes, reforzando el carácter festivo y cultural de esta cita deportiva.

Durante la ceremonia, Lesbia Marcano, presidenta de la Federación de Bolas Criollas y Bochas (FBCYB), tomó la palabra y dijo que, “La XXII edición del Campeonato Nacional de Bolas Criollas Máster Femenino, tendrá lugar del 14 al 19 de noviembre y llevará por nombre Copa Gisela Farías, en honor a la profesora.”

Asimismo, Marcano agradeció la presencia de árbitros, atletas y entrenadores, resaltando el compromiso del comité organizador, que se destacó con una cálida bienvenida a las delegaciones de las 21 entidades.

Ella también expresó su reconocimiento al Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA) por el apoyo brindado para la realización de este magno evento.

Este campeonato reafirma la importancia de las bolas criollas como disciplina emblemática en Venezuela, al promover la integración, el compañerismo y el reconocimiento al talento femenino en el deporte nacional.

PRENSA | FOTOS CORTESÍA