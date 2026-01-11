Ciudad MCY

Este equipo de fútbol desplegó pancarta contra bombardeo de EEUU en Venezuela

CIUDAD MCY.- En un gesto que rompió con la cotidianidad del fútbol español, la grada del Club Esportiu Europa dejó claro que su compromiso trasciende lo deportivo.

Durante el encuentro de este sábado 10 de enero frente al Alcorcón, los seguidores del conjunto catalán aprovecharon la vitrina de la Primera Federación para fijar una postura contundente contra la política exterior de la Casa Blanca hacia Venezuela.

La imagen, que ya corre con fuerza en redes sociales, muestra una pancarta desplegada en plena tribuna con una frase lapidaria que evoca la histórica resistencia venezolana: «Váyanse al carajo, yankees de mierda».

Lo que empezó como una jornada habitual de liga en las instalaciones del club, se transformó rápidamente en un acto de denuncia internacional. Para los fanáticos del Europa, el partido fue la oportunidad ideal para alzar la voz contra lo que consideran una agresión sistemática de Estados Unidos hacia la soberanía nacional.

Este tipo de manifestaciones no son aisladas en este sector de Cataluña, donde parte de la población mantiene una visión crítica frente al asedio económico y las sanciones impuestas desde Washington. Con este gesto, la hinchada catalana reafirma su respaldo a la autodeterminación de los pueblos y su rechazo frontal a la injerencia estadounidense en territorio venezolano.

