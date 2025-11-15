Tigres alarga a cinco su cadena de derrotas

Los bates no respondieron con gente en circulación

Ciudad MCY.-Los Tigres de Aragua siguen sin conocer la victoria en la quinta semana del torneo y ya son cinco las derrotas en fila, luego de caer este viernes contra los Navegantes del Magallanes 3 carreras por 2. El duelo comenzó a las 10:20 p.m., debido a la fuerte lluvia que azotó el José Pérez Colmenares.

El abridor en esta oportunidad fue Collin Wiles, quien completó cuatro episodios lidiando con molestias. En ese período, permitió dos carreras, cuatro indiscutibles, ponchó a dos oponentes y regaló un pasaporte. Posteriormente, el mánager Oswaldo Guillén trajo del bullpen a Jonathan Vargas (2.0 IP), Carlos Guzmán (0.2 IP), Christian Suárez (0.1 IP), Edwar Colina (1.0 IP), Daniel Juárez (0.2 IP) y Ronnie Williams (0.1 IP). El relevista que aceptó la rayita de la diferencia fue Colina, derecho que cargó con el revés.

Con el madero, los dos que remolcaron las rayitas bengalíes fueron David Rodríguez (3-1, 2B, CI, BB) y Alberth Martínez (2-0, CI, BB). Por su parte, también conectaron imparables: José Peraza (4-3), Gorkys Hernández (5-2, CA), Lorenzo Cedrola (4-1, 2B), Eduardo Escobar (4-1, 2B) y Javier D’Orazio (4-1, CA). En total, se quedaron 10 hombres en circulación.

Estas dos novenas vuelven a enfrentarse nuevamente en la jornada de este sábado, pero en el José Bernardo Pérez de Valencia y el horario fue cambiado para las 7:00 p.m.

Prensa TIgres de Aragua |FOTO CORTESÍA