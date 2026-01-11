Ciudad MCY

Comunicación Patria

Deportes

Así se jugará la jornada dominical en el Round Robin de la LVBP

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Ene 11, 2026

CIUDAD MCY.- En la jornada de este sábado 10 de enero, todas las organizaciones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional que siguen con vida completaron la primera fase del Round Robin, no obstante, la acción no se detiene y a continuación te mostraremos los desafíos a disputarse en la jornada dominical.

En esta oportunidad, la novena que tendrá el día de descanso será la de Bravos de Margarita. Mientras que las ciudades que albergarán pelota en esta jornada son la de Maracaibo y Puerto La Cruz.

Juegos para este domingo en el Round Robin de la LVBP:

-Navegantes del Magallanes vs Águilas del Zulia a las 5:00 de la tarde en el estadio Luis Aparicio «El Grande».

-Cardenales de Lara vs Caribes de Anzoátegui a las 5:30 de la tarde en el estadio Alfonso «Chico» Carrasquel.

GLOBOVISIÓN | FOTO : CORTESÍA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Deportes

Caracas se prepara para la Carrera-Caminata 5K Divina Pastora

11 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

Aragua lista para iniciar el segundo momento pedagógico del año escolar 2025-2026

11 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Especial

Rusia desarrolla un fármaco para el tratamiento de Parkinson

11 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Cultura

Casa de las Américas: Agresión a Venezuela es una barbarie fascista e imperial

11 de enero de 2026 Beatriz Guilarte