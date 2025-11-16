Arriba cargamento con 135 mil nuevas vacunas provenientes de la India

CIUDAD MCY.- En horas de la madrugada de este domingo, arribaron al país 135 mil nuevas vacunas que se integran al Programa Nacional de Inmunización que adelanta el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS).

La información la dio a conocer la vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología y Salud, Gabriela Jiménez, quien indica que «gracias al esfuerzo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que con firmeza ha trazado una estrategia integral para garantizar la salud y la inmunización del pueblo venezolano, hoy se materializa a través de la Diplomacia de Paz el arribo al país procedente de la República de la India de nuevas vacunas para la patria, Pentavalente, SRP, Neumococo, PCV10 y Rotavirus».

Igualmente, agradeció al Gobierno y pueblo de la India, así como a su embajador en el país, PK Ashok Babu, quien acompañó a recibir en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar estas nuevas vacunas para Venezuela.

«Con la República de la India, Venezuela ha firmado un acuerdo de cooperación digital con el objetivo de fortalecer el desarrollo tecnológico en sectores clave como la salud, la educación y la gestión gubernamental», destacó Jiménez.

VTV | FOTO CORTESÍA