Venezuela fortalece alianzas comerciales en Cumbre de la Asociación de la India

CIUDAD MCY.- La 30.ª edición de la Cumbre de la Asociación (Partnership Summit) 2025 se celebró en Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India, los días 14 y 15 de noviembre, con el objetivo de fomentar el diálogo, la colaboración y las alianzas comerciales globales.

En el evento estuvo presente el ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva, en compañía del viceministro de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Johann Álvarez.

«Cumpliendo las instrucciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, este 14 y 15 de noviembre, participamos en este importante evento global que fomenta el diálogo, la colaboración y las alianzas comerciales para construir un futuro compartido», recalcó Silva a través de redes sociales.

Igualmente, destacó la importancia de la nación para el sector de hidrocarburos, que cuenta con la reserva más grande de petróleo y porta el top 10 de países con las mayores reservas de gas. Asimismo, señala que Venezuela es un país clave en la industria mundial de minería, por lo que se posiciona entre los principales países con minerales metálicos y no metálicos.

«Estamos seguros de que la cooperación con India se seguirá fortaleciendo, aprovechando la oportunidad de expandir nuestras capacidades técnicas y productivas, y concretar iniciativas ambientales en nuestros países y en Latinoamérica, una contribución esencial para construir un mundo multipolar», dijo.

Agradeció la invitación del ministro de Comercio e Industria de la India, Sr. Piyush Goyal, donde se tuvo la oportunidad de resaltar el inmenso potencial energético y minero de Venezuela.

«Nuestra participación es un paso esencial para fortalecer la contribución de Venezuela y la India en estas áreas clave, impulsando la construcción de un mundo más multipolar y pluricéntrico», indicó.

VTV | FOTO CORTESÍA