Arriban 30 toneladas de insumos desde Brasil para programa de hemodiálisis y nefrología

CUIDAD MCY.-La vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, recibió el cargamento de 30 toneladas de insumos médicos procedentes de Brasil, para reforzar el programa de hemodiálisis y nefrología del Sistema Público Nacional de Salud.

Desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en La Guaira, Jiménez informó que este es el segundo envío realizado por el gobierno del presidente Lula da Silva, a quien le extendió un agradecimiento en nombre del Gobierno Bolivariano por este gesto de fraternidad.

«Estos insumos forman parte de un total de 300 toneladas que llegarán progresivamente al país para recuperar el inventario y garantizar el abastecimiento total de los insumos para la atención del 100% de la población venezolana vinculada a estos 6.000 pacientes que reciben el programa de hemodiálisis», indicó.

Asimismo, el representante interino de la Organización Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Venezuela, Armando De Negri, señaló que este nuevo cargamento es una muestra de solidaridad del pueblo brasileño con Venezuela. Además, adelantó que se prevé la llegada de un nuevo lote de insumos el próximo martes 20 de enero; así como también indicó que buscan la colaboración de otros países para adquisición de nuevos insumos.

Por su parte, el ministro consejero de la Embajada de Brasil, Breno Hermann, destacó la importancia de respaldar al pueblo venezolano en este momento y expresó la satisfacción de su gobierno por brindar este apoyo.

Los insumos están destinados a fortalecer el Programa Nacional de Hemodiálisis y Nefrología, que garantiza atención a más de nueve mil pacientes renales en todo el país, cuya continuidad se vio comprometida tras el ataque contra los almacenes del Ministerio del Poder Popular para la Salud en el estado La Guaira, ocurrido el pasado 3 de enero.

FUENTE AVN | FOTO CORTESÍA