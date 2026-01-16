Presidenta (e) Delcy Rodríguez lanzó el Plan Nacional “Reto Admirable 2026”

Este megaprograma resultó de un diseño ideado y concebido por el jefe de Estado Nicolás Maduro, orientado a mantener la productividad, el crecimiento económico y la estabilidad en el país

CIUDAD MCY.- En el marco de su Mensaje Anual a la Nación ante la Asamblea Nacional (AN), la Presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, presentó oficialmente el Plan Nacional “Reto Admirable 2026”, en cumplimiento del artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Esta nueva hoja de ruta estratégica, inspirada en la gesta libertadora de Simón Bolívar, tiene como objetivo fundamental profundizar el desarrollo económico y blindar la producción nacional frente a cualquier agresión externa.

Con esta iniciativa, el Gobierno Bolivariano busca consolidar su compromiso con el desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida del pueblo venezolano, reafirmando la importancia del sector productivo, energético y social, en la economía nacional.

Cabe recordar que el pasado 31de diciembre, en su mensaje de fin de año, el Presidente Maduro declaró al 2026 como el año del Reto Admirable, con la meta de erradicar la desigualdad rentista y consolidar una independencia definitiva.

PROPUESTA LEGISLATIVA

Son dos los instrumentos jurídicos para el debate parlamentario: el Proyecto de Ley para la Protección de los Derechos Socioeconómicos y el Proyecto de Ley Orgánica para la Aceleración de Trámites.

El primero propone proteger a los consumidores, garantizando la calidad de los bienes y servicios que se ofrecen en el país. Los productos fabricados en Venezuela son los “principales embajadores en el mundo” y esta ley tiene por objeto garantizar la justicia económica en todas las transacciones para la defensa de los derechos socioeconómicos de la población.

El segundo pretende incorporar elementos del modelo antibloqueo para permitir la inaplicación de las normas que impiden las inversiones o los procedimientos administrativos normales, será para la agilización de los procedimientos en la administración pública, eliminar obstáculos que afectan a los ciudadanos y a los sectores productivos y crear condiciones más eficientes para el desarrollo económico.

CREACIÓN DE FONDOS PARA BENEFICIOS DEL PUEBLO

Se anunció la creación de dos nuevos fondos soberanos destinados a administrar de manera estratégica las divisas obtenidas a través de la cooperación energética para asegurar que los ingresos por hidrocarburos se transformen en beneficios para la población, que priorice las necesidades más urgentes del país.

El Fondo de Protección Social, estará enfocado exclusivamente en la recuperación del ingreso real de los trabajadores y trabajadoras. Este apartado es esencial para garantizar que los recursos lleguen directamente a quienes más lo necesitan. El Sistema Público Nacional de salud, la infraestructura escolar, los programas de alimentación y la vivienda serán la prioridad.

El Fondo de Infraestructura y Servicios, será para apalancar la inversión en servicios básicos y tendrá como tareas principales el financiamiento de proyectos para el suministro de agua potable, estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional y la la vialidad en todo el territorio.

HIDROCARBUROS CON NUEVOS MODELOS DE INVERSIÓN

Con una nueva modificación parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos solicitada ante la AN, el Ejecutivo Nacional busca otorgar rango legal definitivo a los modelos de inversión establecidos en la Ley Antibloqueo.

Esta reforma pretende proteger y expandir los flujos de capital hacia la industria petrolera, para «blindar» esquemas como los Contratos de Participación Productiva (CPP), que captaron cerca de 900 millones de dólares en el último año. La Ley modificada permitirá que las inversiones no solo estén presentes en proyectos actuales, sino que se desplacen hacia nuevos yacimientos que facilitaría el desarrollo de zonas que carecen de infraestructura básica de extracción de crudo.

LOGROS ALCANZADOS EN EL 2025

La economía venezolana creció 8,5% con 19 trimestres continuos en crecimiento sostenido, impulsado por sectores no petroleros, que han puesto al país como líder en Sudamérica en los últimos 3 años.

La actividad petrolera creció 15,95%; agricultura, 4,52%; minería, 9,24%; manufactura, 8,37%; construcción, 11,76%; comercio y reparación de vehículos, 7,86%.

El transporte y almacenamiento registró un crecimiento 4,23%; alojamiento y servicios de comida, 8,20%; y la información y la comunicación, 6,13%.

Pdvsa reportó 1.200.000 barriles de producción, bajo el nuevo modelo Chevron, contemplado en la Ley Antibloqueo

Toda la gasolina suministrada fue de producción nacional. Se produjo toda la gasolina que el país consumió.

Se alcanzó el registro de 3 homicidios por cada 100.000 habitantes, comparándola con el promedio regional de 16 habitantes por cada 100.000.

Incremento 110% de la distribución de agua potable a más de 7.300.000 casos y el aumento del 70% en colocación de asfalto.

