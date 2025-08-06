Arriban al país 205 connacionales en vuelo de Vuelta a la Patria proveniente de EE. UU.

Ciudad MCY.-El vuelo número 54 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, proveniente de Estados Unidos (EE. UU.) con escala en Honduras, arribó este miércoles al país con 205 connacionales a bordo, lo que evidencia una vez más el compromiso del Gobierno Bolivariano de proteger y atender a los migrantes venezolanos.

En esta oportunidad, llegaron nuevamente a territorio venezolano 34 mujeres y 171 hombres, quienes, antes de reencontrarse con sus afectos, deberán cumplir con los protocolos de seguridad y salud establecidos para ellos, según informaron las autoridades de la Gran Misión Vuelta a la Patria, a través de su canal de Telegram.

En este sentido, fueron recibidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), entre otros.

Con este nuevo vuelo, la cantidad de criollos que han regresado a Venezuela asciende a más de nueve mil. Sin duda, una iniciativa de la Revolución Bolivariana que no solo contribuye con la reunificación familiar, sino que además asegura la integridad y el retorno digno de las ciudadanas y ciudadanos al territorio nacional.

